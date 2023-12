Milan, Ibrahimovic torna da dirigente: tifosi raggianti sui social | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic torna a lavorare per il Milan in altra veste, come uomo RedBird. I tifosi rossoneri, sui social, lo accolgono come un Dio

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, è tornato a lavorare per il club rossonero attraverso RedBird e Gerry Cardinale. I tifosi del Diavolo, sui social, hanno accolto la notizia - finalmente ufficiale - con grande entusiasmo. Ecco, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni più divertenti dei supporters rossoneri