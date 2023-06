Ibrahimovic: “Con Raiola avrei continuato per la commissione” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato ieri il suo ritiro dal calcio giocato. In conferenza stampa, poi, ha fatto una battuta su Mino Raiola

Ieri sera, al termine di Milan-Verona 3-1 a 'San Siro', l'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il ritiro immediato dal calcio giocato. Celebrazioni in campo per il bomber svedese, omaggiato dall'amore di club, compagni di squadra e tifosi. Poi, conferenza stampa in cui ha spiegato le ragioni della sua scelta. Ecco, in questo video, uno stralcio delle dichiarazioni di Ibra, in cui ha regalato una battuta su Mino Raiola, suo storico procuratore, scomparso da qualche tempo, nonché amico fraterno