VIDEO – Milan, gli ex van Basten e Rijkaard dal campo … alla cucina!

Marco van Basten e Frank Rijkaard, rispettivamente ex centravanti ed ex centrocampista del Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, hanno aperto un ristorante insieme a Utrecht (città natale di MvB), il 'Club Claar'. Ecco mentre si cimentano in cucina nel video che sta girando sui social