VIDEO MILAN – Al Mondiale per Club, nella sfida di quarti contro l’Al Sadd, il difensore argentino ex Milan apre le marcature per il Monterrey con una fucilata da 30 metri. Leonel Vangioni ha militato nel club rossonero nella stagione 2016/2017, partendo in sordina e poi ritagliandosi spazi importanti. Ora si gioca la Coppa del Mondo. Ecco il gol in questo video.

