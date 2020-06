Milan, ricordi Kramaric? Poker in casa del Borussia Dortmund | VIDEO

VIDEO MILAN – Andrej Kramaric, classe 1991, attaccante croato del TSG Hoffenheim, trattato dal Milan nell’estate 2019 (piaceva tantissimo all’ex CFO rossonero, il suo connazionale Zvonimir Boban …), ha concluso con il botto la Bundesliga 2019-2020.

Kramaric, infatti, ha segnato un poker in occasione del successo per 4-0 della sua squadra sul campo del Borussia Dortmund, concludendo, così, il suo campionato con 12 reti in 19 partite disputate. Vediamo, nel video di ‘GazzettaTV‘, la quaterna rifilata da Kramaric al BVB al ‘Signal-Iduna Park‘.