Milan, Ricci riceve il premio 'Gianluca Vialli': il suo discorso | VIDEO

VIDEO MILAN

Milan, Ricci riceve il premio ‘Gianluca Vialli’: il suo discorso | VIDEO

01:53
Francesco De Benedittis
10 settembre

Milan, il centrocampista Ricci riceve il premio 'Gianluca Vialli'. Ecco il discorso del giovane rossonero sul palco per la premiazione.

Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, ecco il video della premiazione e del discorso del giovane rossonero Samuele Ricci. Il giovane rossonero è stato premiato con il premio 'Gianluca Vialli'. Un premio in onore del compianto attaccante italiano, attribuito ogni anno ad un giocatore che si è maggiormente contraddistinto per aver trasmesso i giusti valori: umanità e rispetto.