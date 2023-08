Milan, che impatto di Reijnders: ecco i dati | VIDEO

Tijjani Reijnders si è già preso il centrocampo del Milan. I colleghi di Gazzetta TV riportato alcuni dati importanti sul rossonero

Oltre che sul piano tecnico, il neoacquisto del Milan, l'olandese Tijjani Reijnders, ha stupito anche per lo spirito di sacrificio, dimostrandosi come vero centrocampista box to box. Ecco I dati, riportati dai colleghi di Gazzetta TV, soprattutto quello della distanza percorsa in campo nelle prime due giornate di Serie A