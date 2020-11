Milan, Rebic: il peggio è passato. Il croato è pronto a tornare al gol | VIDEO

Milan, Rebic sta per tornare al top

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Ante Rebic, dopo la lussazione al gomito contro il Crotone, è ritornato a disposizione di. Stefano Pioli. Un ritorno a mezzo servizio quello del croato, subentrato in occasione dei match contro Udinese, Lille e Roma. Il Diavolo è una squadra che fa tanti gol e non sol con Zlatan Ibrahimovic. Uno come Rebic, autore di 12 gol nella scorsa stagione, non vuole rimanere indietro e sta lavorando per tornare al top della forma. In tal senso la sosta della nazionali è arrivata nel momento giusto; il numero 12 è pronto a tornare al gol. Occhio alle manovre di Maldini, che lavora per un difensore d’esperienza a parametro zero. VAI ALLA NOTIZIA >>>