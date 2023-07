Milan, ecco tutte le volte in cui Leao è stato decisivo | VIDEO

Rafael Leao, giunto al Milan nell'estate 2019, è cresciuto in rossonero anno dopo anno. Da potenziale campione a quasi fuoriclasse

Arrivato al Milan nell'estate del 2019, Rafael Leao ha saputo trascinare i rossoneri in più occasioni: dallo Scudetto 2021-22 alla cavalcata fino alla semifinale dell'ultima Champions League. Ecco tutte le volte in cui il portoghese è stato decisivo per il Diavolo di Stefano Pioli nel video-servizio di Antonino Lo Re per 'La Gazzetta dello Sport'