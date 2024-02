Milan, Leao a sorpresa: “La maglia numero 10 per Del Piero” | VIDEO

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha presentato ieri il suo libro 'Smile' e svelato di aver scelto il 10 per Alessandro Del Piero. Il video

In occasione della presentazione del suo libro ("Smile", edito da Piemme), presso la Mondadori di Milano (ha moderato Xavier Jacobelli), Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato della scelta della maglia numero 10 in questa stagione, presa in onore di Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus. Guarda il video con le sue dichiarazioni