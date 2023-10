Cassano: “Leao, solo tante sgroppate. Dove sono gol e assist?” | VIDEO

Dura invettiva di Antonio Cassano nei confronti di Rafael Leao dopo Borussia Dortmund-Milan 0-0 in Champions League. Ecco il video

Dura invettiva di Antonio Cassano, ex attaccante di molte squadre in Serie A (tra cui anche il Diavolo) nei confronti di Rafael Leao dopo Borussia Dortmund-Milan 0-0, partita della seconda giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Per 'FantAntonio', il numero 10 portoghese deficita sotto molti punti di vista. Ecco, dunque, nel video ripreso dall'ultima puntata della 'Bobo TV' in onda su 'Twitch' le parole di Cassano che hanno suscitato una reazione ironica di Leao sui social