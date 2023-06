Milan, per Leao bocca cucita sui social: riferimento a Maldini? | VIDEO

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha pubblicato sui social un video piuttosto criptico da Lisbona. Parla dell'addio del club a Paolo Maldini?

Il Milan ha licenziato Paolo Maldini e, in giornata, saluterà anche Frederic Massara. La dismissione dei dirigenti, inutile negarlo, ha scosso il mondo rossonero. Giocatori compresi. Ieri, per esempio, Rafael Leao, attaccante della squadra di Stefano Pioli ha pubblicato una storia sul suo account personale del popolare social network 'Instagram' in cui ha mimato il gesto della bocca cucita. Sembra dire "non posso parlare". Il tutto mentre sorride. Che sia un riferimento a Maldini e Massara via dal Milan?