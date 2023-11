Milan, la rivelazione di Pulisic ai tifosi: “Ecco quando torno” | Video

Christian Pulisic è stato intercettato a Milanello e ha dichiarato che sarà disponibile in occasione di Milan-Fiorentina

Christian Pulisic, come noto, non ha risposto alla chiamata del CT degli Stati Uniti, Greg Berhalter, a causa dell'infortunio rimediato con la maglia del Milan. Intercettato fuori da Milanello ha firmato gli autografi ai tifosi presenti e, soprattutto, ha rivelato che sarà a disposizione per il match contro la Fiorentina. Ecco il video