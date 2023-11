Milan-PSG, Skriniar: “San Siro? Stadio difficile da avversario” | VIDEO

Le parole dell'ex difensore dell'Inter Milan Skriniar ora al PSG su il ritorno in Champions League sul campo del Milan

Le parole dell'ex difensore dell'Inter Milan Skriniar ora al PSG su il ritorno in Champions League sul campo del Milan. Il video dei colleghi di Gazzetta TV. "Siamo primi per la prima volta in stagione. Siamo felice. Ora stiamo facendo meglio. Stiamo lavorando ogni giorno per fare bene. C'è ancora tanto da lavorare. Contento di essere titolare. Milan? Per me una partita particolare: ho giocato a San Siro per 6 anni. Difficile da avversario. Non sarà una gara facile"