Milan-PSG 2-1: monumentale Loftus-Cheek, Reijnders fa per due | VIDEO

Partita pazzesca quella di Ruben Loftus-Cheek in Milan-PSG di Champions League. Ottimo anche l'olandese Tijjani Reinders. Il commento

Una prestazione mostruosa quella di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese ex Chelsea, in occasione di Milan-PSG, partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Contro i francesi, però, in occasione della vittoria rossonera per 2-1, da sottolineare anche la prova di Tijanni Reijnders. Ha impostato il gioco e raddoppiato spesso su Kylian Mbappé. L'analisi di Marco Pasotto ('La Gazzetta dello Sport') in questo video