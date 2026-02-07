PIANETAMILAN i nostri video Primavera, il Milan perde 0-1 con la Lazio. Renna: “Anche queste partite fanno parte della crescita” | PM
Al termine di Milan-Lazio 0-1, 24^ giornata del campionato Primavera 1, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha commentato il match
Seconda sconfitta consecutiva per il Milan Primavera. Contro la Lazio finisce 0-1 grazie al gol di Serra. Nonostante la partita persa, tante buone cose per i rossoneri, come sottolineato dall'allenatore Giovanni Renna che nel post partita ha rilasciato alcune parole.