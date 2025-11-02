PIANETAMILAN i nostri video Milan Primavera, Renna post Lazio: “Pareggio che sta stretto. Cissé e Bianchi grandi prestazioni” | PM
MILAN PRIMAVERA
Milan Primavera, Renna post Lazio: “Pareggio che sta stretto. Cissé e Bianchi grandi prestazioni” | PM
00:58
L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha parlato dopo il pareggio contro la Lazio in campionato per 1-1. Ecco le sue parole
L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha parlato dopo il pareggio contro la Lazio in campionato per 1-1. Ecco le sue parole dal video per Pianeta Milan