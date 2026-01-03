Milan Primavera, Renna: “Partita combattuta. Castiello? Sta crescendo molto”

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma

Il Milan Primavera torna a vincere: quest'oggi i rossoneri di Giovanni Renna hanno battuto la Roma per 2-1 grazie ai gol di Plazzotta e Castiello Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare delle dichiarazioni. Ecco il video.