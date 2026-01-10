PIANETAMILAN i nostri video Milan Primavera, Renna: “Abbiamo avuto almeno tre palle per far gol, ma non siamo riusciti”
Milan Primavera, Renna: "Abbiamo avuto almeno tre palle per far gol, ma non siamo riusciti"
01:38
L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo la sconfitta contro il Torino
Il Milan Primavera, questa volta, cade in trasferta: contro il Torino i rossoneri di Renna perdono 1-0. Al termine del match l'allenatore del Diavolo ha voluto rilasciare alcune parole sulla prestazione dei suoi ragazzi: il video.