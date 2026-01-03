Milan Primavera, Castiello: “Cercavo il gol da un po’, emozione bellissima”

Dopo la vittoria contro la Roma per 2-1, Castiello, marcatore del match, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine della gara

Il Milan Primavera vince e convince: battuta la Roma per 2-1 grazie ai gol di Plazzotta e Castiello. Propio quest'ultimo, al termine del match, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni, con un pensiero rivolto anche alle vittime della strage in Svizzera. Ecco le sue parole: