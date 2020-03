VIDEO MILAN – La Serie A si è fermata a causa dell’emergenza coronavirus. Il Milan, prima dello stop aveva dei primati in tante classifiche, soprattutto dall’arrivo in panchina di Stefano Pioli. Per esempio, nessuno ha mantenuto la porta inviolata più dei rossoneri e quella che ha subito meno gol nei primi tempi in percentuale. Altri primati nel video.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android