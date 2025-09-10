Milan, premio ‘Gentleman’: il saluto tra Galliani e Furlani | VIDEO

Milan: premio 'Gentleman', ecco il video dell'incontro tra l'amministratore delegato Furlani e lo storico dirigente Galliani

Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, ecco il video dell'incontro tra l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani e lo storico dirigente rossonero Adriano Galliani. Il quale in queste settimane è al centro di voci che parlano di un suo possibile ritorno al Milan nelle vesti di superconsulente. Galliani sarebbe proprio voluto fortemente da Furlani, dunque quest'incontro assume un significato ancora maggiore. Dunque, vedremo come si evolverà la situazione ma dalla immagine si percepisce l'ottimo rapporto che c'è tra i due dirigenti , passato e presente del Milan.