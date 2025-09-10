PIANETAMILAN i nostri video Milan, premio ‘Gentleman’: presenti anche Furlani e Moncada | VIDEO

ULTIME MILAN NEWS

Milan, premio ‘Gentleman’: presenti anche Furlani e Moncada | VIDEO

desc img
00:26
Francesco De Benedittis
10 settembre

Milan: premio 'Gentleman', ecco il video dell'arrivo del capo scout Moncada e dell'amministratore delegato Furlani

Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, ecco il video dell'arrivo alla premiazione del Premio Gentlman dell'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, insieme al capo-scout Geoffrey Moncada.