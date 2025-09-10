PIANETAMILAN i nostri video Milan, premio ‘Gentleman’: presenti anche Furlani e Moncada | VIDEO
ULTIME MILAN NEWS
Milan, premio ‘Gentleman’: presenti anche Furlani e Moncada | VIDEO
00:26
Milan: premio 'Gentleman', ecco il video dell'arrivo del capo scout Moncada e dell'amministratore delegato Furlani
Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, ecco il video dell'arrivo alla premiazione del Premio Gentlman dell'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, insieme al capo-scout Geoffrey Moncada.