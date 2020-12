Milan, Pozzecco a Pioli: “Mi sono commosso per te…” | VIDEO

Milan, Pozzecco si commuove per Pioli

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Serata importante per Stefano Pioli, eletto allenatore dell’anno al ‘Gazzetta Sports Award’. Il tecnico del Milan è un noto appassionato di basket; per questo motivo lo hanno messo in contatto con Gianmarco Pozzecco, allenatore ed ex cestista italiano. Pozzecco ha rivelato a Pioli di essersi commosso al posto suo in una particolare occasione. Scopri quale guardando questo video. Zlatan Ibrahimovic parla did scudetto? La risposta di Pioli >>>