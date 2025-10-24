PIANETAMILAN i nostri video Milan-Pisa, Gerry Scotti: “Molto pericolosa. Modric fenomenale”

Milan-Pisa, Gerry Scotti: “Molto pericolosa. Modric fenomenale”

Emiliano Guadagnoli
24 ottobre

Gerry Scotti ha inaugurato il Festival dello Spettacolo. Il tifoso rossonero parla così di Milan-Pisa: “Molto pericolosa: ricordiamoci il match contro la Cremonese”. Poi su Modric: “È fenomenale. Il suo arrivo è un'aggiunta a tutto il movimento del calcio italiano”. Ecco il video da Gazzetta.it