Milan-Pisa, Gerry Scotti: “Molto pericolosa. Modric fenomenale”

Gerry Scotti ha inaugurato il Festival dello Spettacolo. Il tifoso rossonero parla così di Milan-Pisa: “Molto pericolosa: ricordiamoci il match contro la Cremonese”. Poi su Modric: “È fenomenale. Il suo arrivo è un'aggiunta a tutto il movimento del calcio italiano”. Ecco il video da Gazzetta.it