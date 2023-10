Milan, Pirlo: “Andare via? Fu una mia decisione” | VIDEO

Andrea Pirlo, ospite al Festival dello Sport 2023, ha parlato anche del suo addio al Milan per passare alla Juventus

Andrea Pirlo, ospite al Festival dello Sport 2023, ha parlato anche del suo addio al Milan per passare alla Juventus. Ecco le sue parole da Gazzetta TV: "Pensò che non ero più un calciatore per quel Milan e io decisi di andare via, alla Juventus invece finimmo un bel ciclo vincente. Andai via perché non volevo essere un peso per nessuno e di essere messo da parte per le partite importanti. Io volevo giocare sempre, quindi andai via e fu una mia decisione"