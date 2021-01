Milan, Pioli: “Ibrahimovic dispiaciuto per averci lasciato in dieci” | VIDEO

Milan, Pioli difende Ibrahimovic

Giorno di vigilia per un Milan chiamato ad una pronta risposta dopo due sconfitte consecutive contro Atalanta e Inter. Stefano Pioli, in conferenza stampa ha presentato la gara contro il Bologna, “una squadra che gioca con intensità e che ci farà sudare”. Inevitabile l’argomento Zlatan Ibrahimovic che, dopo lo scontro verbale con Romelu Lukaku, ha lasciato i rossoneri in dieci uomini. L’allenatore rossonero difende lo svedese, giurando il suo dispiacere per l’accaduto. Ecco il video. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>