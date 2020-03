Milan, Pioli chiede ai calciatori attenzione all’alimentazione

VIDEO MILAN – La seconda settimana di stop forzato del campionato di Serie A per la pandemia da coronavirus è ancora più delicata della prima: i giocatori del Milan si allenano in solitaria come possono, ma per mantenere una condizione fisica sufficiente serve un’attenzione maggiore a ciò che si mangia. Il punto a cura di Marco Pasotto, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in questo video della redazione della ‘rosea‘.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android