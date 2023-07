Dal 4-2-3-1 al 4-3-3: ecco come Pioli cambierà il suo Milan | VIDEO

Stefano Pioli, allenatore del Milan, cambierà radicalmente volto, nella tattica e nel modulo, alla squadra rispetto alla stagione 2022-2023

Stefano Pioli, allenatore del Milan, cambierà radicalmente volto, nella tattica e nel modulo, alla sua squadra rispetto alla stagione 2022-2023. Il tecnico rossonero ha deciso di accantonare (anche se non vi rinuncerà totalmente, n.d.r.) il 4-2-3-1, schema dello Scudetto, per passare al 4-3-3. Un interprete in più in mezzo al campo, maggiore fisicità, esterni d'attacco veloci e offensivi nella sua nuova idea per il Diavolo. Ecco tutti i cambiamenti riassunti in questo video della redazione di 'GazzettaTV'