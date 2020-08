ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, al termine di Milan-Cagliari 3-0 a ‘San Siro‘ ha salutato, in conferenza stampa, il centrocampista Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, che non rinnoverà il contratto in scadenza con il club di Via Aldo Rossi. Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni di Pioli in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

