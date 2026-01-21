Del rinnovo di Mike Maignan con il Milan si è parlato nell'ultima puntata di 'Super Blitz', nuovo format della Gazzetta. Ecco il video

Del rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno, si è parlato nell'ultima puntata di 'Super Blitz', nuovo format de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il video in cui viene fatto il punto della situazione sui negoziati tra il club rossonero e il portiere francese, classe 1995, che è anche capitano della formazione di Massimiliano Allegri