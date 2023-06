Milan, anche l’agente Pastorello è arrivato in sede | VIDEO

Anche l'agente di mercato Federico Pastorello è arrivato da qualche minuto a Casa Milan, sede del club rossonero

Federico Pastorello ha raggiunto da qualche minuto Casa Milan, sede del club rossonero. Il noto procuratore è agente, tra gli altri, di Tommaso Baldanzi, giovane talento dell'Empoli accostato al Diavolo. Giornata piena di impegni, quindi, per i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, che oggi erano già in sede per la firma sul rinnovo di Rafael Leao