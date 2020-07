VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa da poco Milan-Parma, 33^ giornata del campionato di Serie A. Un’altra grande vittoria, ottenuta anche stavolta in rimonta. Finisce 3-1 in favore degli uomini di Stefano Pioli grazie ai gol di Franck Kessie, il terzo consecutivo, del capitano Alessio Romagnoli, primo stagionale, e di Hakan Calhanoglu. Ecco alcuni dati maturati dopo il match in questa video news.

