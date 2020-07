Milan-Parma, Pioli: “Ibra arrabbiato? Non mi interessa, contava solo vincere”

VIDEO MILAN NEWS – Il tecnico del Milan Stefano Pioli al termine della gara vinta contro il Parma ha commentato il nervosismo di Zlatan Ibrahimovic. “Nervosismo di Ibra? Non so e sinceramente non mi interessa. La squadra ha giocato bene, lui ha dato una dato una mano importante, è un nostro punto di riferimento per la fase offensiva e anche i suoi compagni stanno facendo bene. Contava solo vincere ma ora dobbiamo pensare già alla prossima partita”.

