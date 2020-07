VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa da poco Milan-Parma e il noto giornalista milanista Tiziano Crudeli ha giustamente esultato come suo solito alla grande vittoria per 3-1 della squadra rossonera, in rimonta, con una grande prestazione. In questa video news, la sua reazione ai tre gol milanisti di Franck Kessie da lontanissimo, del capitano Alessio Romagnoli e di Hakan Calhanoglu.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓