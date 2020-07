MILAN-PARMA: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Dopo tre partite di altissima fascia, adesso a ‘San Siro‘ si giocherà Milan-Parma, sulla carta gara meno affascinante, ma che comunque può nascondere diverse insidie per la formazione di Stefano Pioli.

Ecco perché il tecnico rossonero, ex Parma tra l’altro, non ha alcuna intenzione di fare turnover ed è pronto ancora una volta a mandare in campo l’undici che ormai può essere considerato quello titolare.

Unica turnazione, come di consueto, sulla trequarti. Nella video news la probabile formazione di Pioli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>