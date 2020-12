MILAN-PARMA: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si torna subito in campo, domenica sera, con Milan-Parma, gara valida per l’11^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono ancora primi in classifica e Stefano Pioli, dopo aver fatto riposare tutti nel giovedì europeo, è pronto a riabbracciare i titolarissimi rossoneri, anche se per lui sono tutti sullo stesso livello. Ancora assente però, probabilmente, Zlatan Ibrahimovic. Torna a disposizione invece Ismael Bennacer. Nella video news la probabile formazione rossonera.

