MILAN-PARMA: la presentazione del match di San Siro / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina Milan-Parma, 11^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri ci arrivano ancora da primi in classifica e dopo aver ottenuto il primato anche nel girone europeo ieri sera. Non dovrebbe esserci neanche stavolta Zlatan Ibrahimovic in campo, ancora alle prese con l’infortunio. Il Milan cerca di consolidare ancora il proprio primo posto in classifica. Stefano Pioli dovrebbe tornare ai titolarissimi. Nella video news la presentazione della sfida.

