MILAN-PARMA: la conferenza stampa di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina, a strettissimo giro di posta, il prossimo impegno. Dopo il trittico da brividi da cui comunque i rossoneri sono usciti quasi col bottino pieno, ora c’è Milan-Parma. Si gioca domani alle 19:30, a ‘San Siro‘, per la 33^ giornata del campionato di Serie A.

Un campionato che si avvicina alla conclusione, con gli uomini di Stefano Pioli alla ricerca di un posto in Europa League, in rincorsa sulla Roma per evitare i preliminari. Oggi, intanto, Pioli ha parlato come di consueto in conferenza stampa, alla vigilia del match. Nella video news il riassunto, con le sue parole più interessanti. Per leggerle tutte VAI ALLA NOTIZIA >>>