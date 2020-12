VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina Milan-Parma e l’ultima volta hanno vinto i rossoneri per 3-1 in rimonta. A dare il via alla rimonta è stato Franck Kessie con un gol strepitoso dalla lunghissima distanza che in molti ha ricordato le perle di Clarence Seedorf. Così, è stato presto ribattezzato KesSeedorf. Poi le reti del capitano Alessio Romagnoli di testa e Hakan Calhanoglu dal limite. Nella video news rivediamo la splendida rete dell”ivoriano.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>