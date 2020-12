VIDEO MILAN NEWS – Domani si torna in campo con Milan-Parma, 11^ giornata del campionato di Serie A. Dopo il successo europeo di giovedì con le riserve, valso anche il primo posto nel girone, ora Stefano Pioli è pronto a tornare ai titolarissimi per difendere il primo posto in campionato. Qualche piccolo dubbio però lo ha ancora, soprattutto sulla fascia sinistra. Ancora out invece Zlatan Ibrahimovic. Nella video news tutti i ballottaggi della probabile formazione.

