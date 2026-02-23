PIANETAMILAN i nostri video Milan-Parma 0-1, le reazioni social dei tifosi rossoneri dopo la débâcle di ‘San Siro’
Il Milan perde in casa, 0-1, contro il Parma dopo una partita giocata male e con polemiche arbitrali: le reazioni social dei tifosi rossoneri
Il Milan di Massimiliano Allegri (ieri squalificato, in panchina c'era il vice Marco Landucci) perde in casa, 0-1, contro il Parma di Carlos Cuesta dopo una partita giocata male e con polemiche arbitrali per il duplice fallo (uno su Mike Maignan, l'altro su Davide Bartesaghi) nell'azione che ha portato al gol decisivo di Mariano Troilo all'80: le reazioni social dei tifosi rossoneri nel video di 'GazzettaTV'