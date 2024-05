Paolo Berlusconi ha ricordato il fratello Silvio e non solo nel corso del Memorial Claudio Lippi. Ecco il video del nostro Stefano Bressi

Nella giornata odierna si tiene l'11^ edizione del Memorial Claudio Lippi, in ricordo del giornalista di Milan Channel scomparso in un tragico incidente. Tante le attività previste nel consueto appuntamento che si tiene a cadenza annuale. Ad aprire la serata è stato Paolo Berlusconi, che ha ricordato il fratello Silvio e non solo. Ecco il video realizzato dal nostro Stefano Bressi, presente sul posto