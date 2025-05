Milan, pace fatta tra la Curva Sud e Maldini: ecco il discorso | PM Video

La Curva Sud del Milan ha fatto 'pace' con Paolo Maldini a poche ore dalla partita contro il Monza: ecco il video del discorso

Nella giornata odierna la Curva Sud del Milan ha partecipato ad una contestazione in cui sono stati pungolati tutti gli attuali dirigenti. Non solo, perché si è inneggiato il ritorno di Paolo Maldini e ci sono stati cori per lui. Un segnale della pace ritrovata tra le parti. Ecco il video del nostro inviato Stefano Bressi, presente all'evento