Milan, Openda prossima punta? Ecco la sua tripletta record | VIDEO

Il Milan, potrebbe pensare ad Openda per la prossima stagione. Ecco la sua tripletta con la maglia del Lens in Ligue 1 in 4 minuti

Il Milan, alla ricerca di un centravanti per dare supporto a Giroud nella prossima stagione, secondo la Gazzetta, avrebbe messo nel mirino Luis Openda per il calciomercato estivo. L'attaccante, nella gara della 27ª giornata di Ligue 1, la realizzato una clamorosa tripletta in poco più di 4 minuti con il suo Lens contro il Clermont. Era da 50 anni che non si registrava un giocatore capace di segnare 3 gol in così pochi minuti. Ecco il video con i suoi gol