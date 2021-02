Verso il derby del 21 febbraio: il calendario sorride al Milan

Il Milan di Stefano Pioli, nelle prossime due partite prima del derby di Serie A del prossimo 21 febbraio, avrà Crotone e Spezia. L’Inter, invece, affronterà Fiorentina e Lazio. L’obiettivo dei rossoneri, dunque, è arrivare alla stracittadina, magari, con un vantaggio più ampio in classifica. Il punto in questo video di Marco Pasotto per ‘GazzettaTV‘.