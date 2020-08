ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Che bella stagione per Samu Castillejo! L’esterno offensivo spagnolo, classe 1995, è diventato fondamentale per il tecnico Stefano Pioli. Soprattutto da gennaio in avanti, quando Jesús Suso si è trasferito al Siviglia. Vediamo, in questo video pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali e sponsorizzato da ‘Skrill‘, partner di A.C. Milan, numeri, curiosità e statistiche della seconda stagione di Castillejo con il Diavolo.