Milan, non solo Camarda: che gol e che giocate per Comotto! | Video

Ecco i gol e le giocate migliori di Christian Comotto, una altro talento del Settore Giovanile del Milan oltre a Francesco Camarda

Il Milan qualche settimana fa ha fatto debuttare un Serie A il giovane talento Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che si era messo in luce con la Primavera. Ma c'è un altro ragazzo, della stessa età, che potrebbe presto esordire in Youth League. Il suo nome è Christian Comotto ed è un mediano con il vizio del gol. Ecco i suoi gol e le sue giocate in questo video di 'Gazzetta TV'