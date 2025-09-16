Milan, Nkunku impatto davvero promettente: l’analisi | PM VIDEO

Nkunku ha esordito con la maglia rossonera in Milan-Bologna: un grande esordio e un ottimo impatto nonostante i pochi minuti

Nkunku ha esordito con la maglia rossonera in Milan-Bologna: un grande esordio e un ottimo impatto nonostante i pochi minuti in campo e non solo per il rigore conquistato (poi ingiustamente tolto dal Var). L'analisi del nostro Stefano Bressi.