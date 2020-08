MILAN NEWS – Virdis e Hateley, coppia d’attacco d’altri tempi

VIDEO MILAN NEWS – Il Milan continua a ricordare i compagni di squadra e di reparto attraverso un viaggio nella propria storia. Stavolta è il turno di Pietro Virdis e Mark Hateley. Insieme dal 1984/85 al 1986/87, hanno collezionato in due 49 gol. Numeri non esaltanti, ma che gli hanno comunque permesso di rimanere nel cuore dei tifosi. Anche perché se l’attaccante inglese ha poi lasciato il club per il Monaco, il sardo è rimasto fino al 1989 togliendosi non poche soddisfazioni, anche da protagonista. Su Twitter, il Milan ha pubblicato un video di presentazione del servizio su loro due: “Una coppia d’attacco d’altri tempi e sinonimo di qualità: tutto sulla nostra App”.

